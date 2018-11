Orang-Utan-Babys lernen in Waldschule klettern

Die vier Orang-Utan-Babys „Gondar“, „Tegar“, „Kartini“ und „Gerhana“ gehen in die Schule. In der Vier-Pfoten-Waldschule in Ostkalimantan auf Borneo steht Klettern auf dem Stundenplan. Denn Orang Utans sind zwar perfekt für ein Leben in den Bäumen ausgestattet. Klettern muss aber auch für die Menschenaffen erlernt und geübt werden.