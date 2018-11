Gewinn des Innovationspreis als Motivationsschub

Fünf Trophäen in der Form eines „i“, das umgedreht ein Rufzeichen symbolisiert, standen auf dem Tisch bereit. Als Moderator Johannes Jetschgo das Geheimnis um die Preisträger lüftete, wurden Handys gezückt, Videos und Fotos zur Erinnerung gemacht. „Der Preis ist ein gutes Symbol für die Wettbewerbsfähigkeit - da ist Oberösterreich gut aufgestellt“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl bei der 25. Verleihung des von der „Krone“ präsentierten Landespreis für Innovation im ORF-Landesstudio in Linz, wo mit Keba, Surgebright, Löffler, Smarter Ecommerce und dem Linz Center of Mechatronics fünf Aushängeschilder über Platz eins jubeln dürften.