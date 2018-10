Rapid: Mit Didi gegen den doppelten Fluch

„Schmerzen bereiten“

Was Wolfsberg nutzen will - Trainer Ilzer (im Bild oben): „Für Rapid hat der Cup höchste Priorität. Wir wollen ihnen Schmerzen bereiten.“ Wie immer im Lavanttal. Wo auf Schwab und Co. das vierte Spiel in elf Tagen wartet. Vielleicht sogar - wie schon in Runde zwei in Mattersburg - über 120 Minuten. Weshalb Kühbauer im Training seine Schützlinge auch Elfmeter schießen ließ: „Den Stress kann man zwar nicht simulieren. Aber wir brauchen für alles einen Plan.“