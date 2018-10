Mafia setzt 5000 Euro Kopfgeld auf Diensthund aus

Die Mafia hat derzeit Angst vor einem etwa sechs Kilogramm schweren Vierbeiner: Der neunjährige Drogenschnüffler, der die Polizei in Neapel unterstützt, kostete den Clan schon Millionen an Drogeneinnahmen. Mit seiner feinen Nase entdeckte der Jack Russell Terrier schon zahlreiche Verstecke von Rauschmitteln - einmal fand er Kokain, das als Milchpulver in einer Babyflache getarnt war.