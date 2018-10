Das UVP-Gesetz wird nun leicht entschärft

„Ein Schlag ins Gesicht der Umweltschützer“

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betont, dass hier aktiv ein Schritt in Richtung Nichtregierungsorganisationen gesetzt werde, um alle Bedenken auszuräumen. Dass es überhaupt das Kriterium der Mindestmitgliederzahl gibt, ist ihren Angaben nach ein Wunsch des Parlaments gewesen. Greenpeace-Sprecher Lukas Hammer wiederum sagte am Donnerstagnachmittag: „Diese UVP-Novelle ist ein Schlag ins Gesicht für den Umweltschutz in Österreich. Die Regelung ist und bleibt rechtswidrig, auch mit den Änderungen.“