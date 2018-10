Wind, Nebel, zu viel Schnee? Sölden zittert

Die Teams, u.a. die US-Stars Mikaela Shiffrin und Ted Ligety, trainieren schon in Sölden. Allerdings nicht auf der gesperrten Rennpiste! Auf die dürfen die Damen am Freitag ab 10 Uhr zum Hangbefahren. Das Hangbefahren der Herren wurde abgesagt. Marcel Hirscher & Co. bleibt damit nur die Besichtigung am Sonntag.