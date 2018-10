Per Brief Infos aus dem Geheimdienst angeboten

„Informationen abseits der formellen Kanäle“

Und der vorliegende Brief zerstreut nun auch nicht den Verdacht einer parteipolitischen Infiltration des Geheimdienstes: So bietet der BVT-Abteilungsleiter P. in diesem Schreiben ganz konkret einem anderen hochrangigen Beamten im Innenministerium an, dass er „jederzeit für authentische Informationen abseits der formellen Kanäle zu Verfügung steht“. P. war jahrelang in der Jungen ÖVP aktiv, und der Adressat des Briefs ist ebenfalls eindeutig der Volkspartei zuzurechnen.