Hallenbad bald Denkmal: Polit-Streit am Höhepunkt

Schon seit Jahren diskutiert man in Neusiedl am See über die Sanierung des im Jahr 1977 eröffneten Hallenbades. Gescheitert ist das Projekt bislang jedoch an der Finanzierung. Doch nach langem Streit wurde nun das Areal unter Denkmalschutz gestellt, die Sanierung dürfte damit noch aufwändiger und kostspieliger werden. Die örtliche VP sieht sich „böswillig“ hintergangen. „Das Gutachten lag bereits seit zwei Wochen auf der Amtsstube und der Gemeinderat wurde, trotz Parteienstellung im Verfahren, nicht informiert“, tobt Vize-Stadtchef Thomas Halbritter (ÖVP). Er fordert nun rasche Aufklärung von den Verantwortlichen für die Misere, eine Anfrage wird derzeit vorbereitet.