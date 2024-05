Nächtlicher Brand riss Bewohner aus dem Schlaf

Feuerwehr-Einsatz in der Nacht auf Freitag in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein: Bei einem Mehrparteienhaus brach auf einem Balkon ein Brand aus, der sich folglich auf die Fassade und den Dachstuhl ausbreitete. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.