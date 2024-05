Hunderte Stiegl-Flaschen zerschellten in Zwettl

Mancher Bierfan dürfte den Tränen nahe gewesen sein, als er gegen 8.30 Uhr in der Braustadt Zwettl am Freitag unterwegs war. Dort verlor ein Lastwagen in der Kurve zwischen Autobusbahnhof und Arbeiterkammer einen Teil seiner Ladung: Jede Menge Stiegl-Bierkisten flogen dabei auf die Straße, hunderte Flaschen zerschellten auf dem harten Asphaltboden.