Finalneuauflage zwischen Sabalenka und Swiatek fix

Am Sonntag findet das zehnte Duell von Swiatek mit Sabalenka statt, wobei Swiatek mit 6:3 in Front liegt. Den bisher letzten Vergleich entschied die Weltranglistenerste im Herbst im Semifinale der WTA-Finals klar mit 6:3,6:2 für sich. Vor einem Jahr in Madrid behielt freilich mit 6:3,3:6,6:3 Sabalenka die Oberhand, sie ist demnach Titelverteidigerin. Im Ranking hat sie in dieser Woche damit mehr zu verlieren als ihre Gegnerin, die beiden trennen gut 3.000 Punkte.