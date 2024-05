Guardiola: „Eine Mannschaft voller dicker Spieler“

Zahlreiche Abgänge

Guardiola ließ seinen Worten Taten folgen und sortierte bei den „Skyblues“ unter anderem Bacary Sagna (33), Pablo Zabaleta (31), Aleksandar Kolarov (30), Willy Caballero (34) und Yaya Toure (33) aus. Und Clichy? Auch er verließ den Verein 2017 in Richtung Basaksehir in der Türkei. Es folgte noch eine Station bei Servette Genf in der Schweiz, ehe der heute 38-Jährige im Sommer 2023 seine Karriere beendete.