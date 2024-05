Junger Mann lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Im Volksgartenpark in Graz kam es gegen 02.20 Uhr zu einer verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem in Graz wohnhaftem Somalier (26) und einem unbekannten Mann. Der unbekannte Täter stach mit einem Messer auf den Somalier ein und traf ihn im Bereich des Bauchs. Der Verdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Annenstraße. Die Rettung transportierte den Somalier mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das LKH-Graz. Dort musste er notoperiert werden. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.