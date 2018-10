Flüchtlinge: Kurz für Solidarität statt Quoten

Seit Jahren streiten die EU-Länder um eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will jetzt die Debatte über verpflichtende Quoten für EU-Länder beenden. Deshalb schlug er den Staats- und Regierungschefs am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel vor, in Richtung Solidarität zu gehen.