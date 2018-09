Flüchtlingsverteilung allein ist keine Lösung

Ägypten will keine Flüchtlingszentren auf seinem Boden

Ägyptens Regierung lehnt indes die Errichtung von Flüchtlingszentren auf ihrem Staatsgebiet ab. Migranten in Ägypten werde Bewegungsfreiheit im Land garantiert, ebenso würden Gesundheitsversorgung und Bildungsangebote zur Verfügung gestellt, teilte das ägyptische Außenministerium am Rande einer Konferenz internationaler Parlamentarier in der Tourismusstadt Sharm el-Sheikh mit.