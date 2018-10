Vier riesige Gasplaneten umkreisen jungen Stern

Der sonnennächste der vier Planeten, ein sogenannter „Heißer Jupiter“ (ein Gasriese von der zehnfachen Masse des Jupiters), umkreist sein Zentralgestirn einmal in nur neun Erdtagen, berichten Forscher des Institutes für Astronomie an der University of Cambridge in England. Die restlichen drei Gasplaneten umrunden den Stern in einer Entfernung von 13, 39 und 100 Astronomischen Einheiten (AU), wobei eine solche Einheit der Entfernung Erde-Sonne (150 Millionen Kilometer) entspricht.