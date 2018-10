Baldige Seehofer-Ablöse? „Jeder ist ersetzlich“

Nach dem desaströsen Abschneiden der CSU bei den Landtagswahlen in Bayern steigt der Druck auf Parteichef Horst Seehofer. Rufe nach seinem Rücktritt werden immer lauter. Seehofer schloss am Montag personelle Konsequenzen innerhalb der Partei nicht aus: „Jeder ist ersetzbar. Ich schon allemal.“ Der CSU-Chef will drüber aber erst nach einer Regierungsbildung in Bayern diskutieren.