Bayern-Debakel: Auch Merkel hat die Wahl verloren

Ein gemeinsames Minus von über 20 Prozentpunkten: Nach dem fürchterlichen Debakel bei der Landtagswahl in Bayern (siehe Video oben) stehen Union und SPD unter enormem Druck, die angeschlagene große Koalition in Berlin wieder auf Kurs zu bekommen. Bei der CDU rückt vor allem die schwächelnde Kanzlerin Angela Merkel ins Zentrum der Kritik, erste Stimmen zu personellen Erneuerungen innerhalb der Partei werden laut. Bei der SPD stellt man sich abermals die Frage nach dem Sinn einer Fortführung der Koalition. Die Landtagwahl in Hessen in zwei Wochen dürfte zur Schicksalswahl für Merkel und die GroKo werden.