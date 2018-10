Treffelsdorf: Auto rollt in Schwimmteich

„Das ist ein Klassiker. So etwas passiert immer wieder“, weiß der Abschleppdienst zu berichten. Die Zeitungen dürften Dienstagfrüh in Treffelsdorf bei Magdalensberg ins Wasser gefallen sein. Ein Zeitungsausträger hatte vergessen die Handbremse anzuziehen. Er rollte mit seinem Auto in einen Schwimmteich. Er konnte sich aber selbst befreien. Das durchnässte Fahrzeug wurde bereits geborgen und abgeschleppt.