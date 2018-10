Fuchs neben Radweg starb nicht in Falle

Ein Fuchs in einer Falle direkt neben dem Gailtalradweg - wir berichteten - sorgte für Aufregung und böse Kritik an Jägern. Nun ermittelt die Polizei. Doch gejagt wird nicht ein Weidmann, sondern ein Unbekannter, der den ganz natürlich verendeten Fuchs in die das Fangeisen gesteckt und danach absichtlich am Radweg abgelegt hat.