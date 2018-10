Tragödie bei Jugendspielen: IOC-Mitglied gestorben

Der Schweizer Sportfunktionär Patrick Baumann ist bei den Olympischen Jugendspielen in Bueons Aires im Alter von 51 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. „Das ist ein großer Schock, der uns alle sehr hart trifft“, erklärte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag in einer Mitteilung.