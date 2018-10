Ski-Stars und ihre Flucht vor der Hitzewelle

Das im August so gut verlaufene Übersee-Training in Neuseeland und Chile ist nun Gold wert. Davon zehren die Österreicher jetzt. In den Wochen dieser verrückten Oktober-Hitzewelle. Die Gletscher-Bosse im Mölltal und Pitztal geben alles, um Top-Bedingungen zu zaubern. Stoßen aber an ihre Grenzen. Ab morgen versuchen es die rot-weiß-roten Technik-Stars wieder im Pitztal.