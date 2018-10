Kurz: FPÖ ist nicht mit AfD zu vergleichen

„Gewisse Dinge“, die bei der Alternative für Deutschland stattfänden, „wären bei uns undenkbar“, sagte Kurz auf entsprechende Journalistenfragen am Rande der Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller. Die FPÖ habe eine viel längere Tradition als die AfD und sei in Österreich schon an verschiedenen Regierungen beteiligt gewesen, so der Kanzler.