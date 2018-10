Bayrischer Wahlkampf geht in die Zielgerade

Mit Großkundgebungen wird am Freitag in Bayern ein Schlusspunkt unter den Landtagswahlkampf gesetzt. Die in einem Umfragetief steckende Regierungspartei CSU setzt dabei auf Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder soll er im letzten Moment noch ein paar Wähler für die Schwersternpartei seiner ÖVP begeistern. Die Grünen und die AfD könnten als große Sieger aus der Wahl hervorgehen.