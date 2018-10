Seehofer und Söder als Totengräber der CSU

Seitenhieb auf Intimfeind Seehofer

Unausgesprochen schiebt er damit seinem parteiinternen Intimfeind Horst Seehofer, der als Bundesinnenminister in der Regierung in Berlin sitzt, die Schuld für den Absturz zu. „Interner Streit schadet immer“, sagt Söder. „Egal, von wem er kommt.“ Der Streit in Berlin geht tatsächlich oft von Seehofer aus. Und damit fügt er sich selbst - und der CSU - am meisten Schaden zu: In der jüngsten Umfrage kam er vergangene Woche auf nur noch 27 Prozent.