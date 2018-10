„Pixel 3“: Google enthüllt Smartphone-Flaggschiff

Preis und Verfügbarkeit

Das „Pixel 3“ soll in Deutschland 849 Euro (64 Gigabyte Hauptspeicher) oder 949 Euro (128 GB) kosten. Das größere XL-Modell ist jeweils 100 Euro teurer. Die Geräte sind vom 2. November an verfügbar. Ob und wann das „Pixel 3“ in Österreich offiziell verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Passend zu seinen neuen Smartphones stellte das Unternehmen mit dem „Google Stand“ zudem eine kabellose Ladestation.