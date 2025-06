So „aufgerüstet“ sind die Niederösterreicher

Was verboten, was erlaubt ist

Generell werden im Waffenrecht drei Kategorien unterschieden. Kategorie A umfasst verbotene Waffen und Kriegsmaterial – also etwas Pumpguns und Handgranaten. Deren Besitz ist nicht erlaubt. In die Kategorie B fallen Faustfeuerwaffen und halbautomatische Schusswaffen. Diese können legal erworben werden, Voraussetzung ist ein Waffenpass oder eine Waffenbesitzkarte sowie ein Mindestalter von 21 Jahren. Unter Waffen der Kategorie C versteht man Büchsen und Flinten. Diese sind schon ab dem 18. Lebensjahr erlaubt, die Besitzer dürfen sie aber nicht so ohne weiteres mit sich tragen.