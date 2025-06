Felix Gall mit Platz zwei noch auf vierten Endrang

Gall lag am Ende 2:20 Minuten hinter Gesamtsieger Almeida, der im Verlauf der Tour de Suisse drei Etappen gewonnen hat. „Es war ein verdammt langer Weg, ein Fehler kostet so viel“, sprach Almeida den nicht gelungenen ersten Tour-Tag an. „Ich bin super-happy. Wir haben am ersten Tag so viel verloren, haben nicht aufgegeben und immer an uns geglaubt. Es ist eine Lehre, die wir hier gelernt haben: niemals aufgeben. Du musst es immer probieren. Dann bin ich bereit für die Tour de France als Helfer.“