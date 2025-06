Rapid: Jetzt jongliert Katzer mit den Millionen

Doch selbst ohne Österreichs Rekordteamspieler jongliert Rapids Sportchef aktuell beim Kader mit Millionen. Nach dem Stürmer Claudy Mbuyi und (Links)-Verteidiger Jannes Horn (er steigt erst in einer Woche ins Training ein, muss seinen Vertrag in der MLS absitzen), wurde jetzt auch Leih-Flügel Andrija Radulovic fix verpflichtet. Der Serbe erhielt einen Vertrag bis 2029. Für den Linksfuß machte Rapid auch eine siebenstellige Ablöse flüssig. Und Katzer fischt weiter in – für Grün-Weiß – großen Gewässern.