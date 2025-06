Grande Finale auf der Donauinsel

Vor dem Donauinselfest ist nach dem Donauinselfest

Während das diesjährige Donauinselfest am Sonntag in sein Grande Finale startete, steht der Termin für die 43. Ausgabe bereits fest: Vom 3. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich die Insel am ersten Ferienwochenende wieder in das größte Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt. Eine Woche später als sonst.