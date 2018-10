Cyber-Bedrohung wird zunehmend zur Herausforderung

Die Kriminalität aus dem Internet nimmt zu: Innerhalb kurzer Zeit können schlecht gesicherte Infrastrukturen attackiert und fremdgesteuert werden. Aus diesem Grund müssten Unternehmen und öffentliche Institutionen dafür sorgen, ihre Sicherheitslücken zu schließen, forderte das Bundesheer am Dienstag in Wien im Vorfeld der IKT-Sicherheitskonferenz in Alpbach.