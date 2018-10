Nierenspende für Ehemann - kurz vor OP Probleme

Spende vielleicht doch nicht möglich

„Man hat uns gerade gesagt, dass die Spende vielleicht doch nicht möglich ist. Es könnte sein, dass sein Körper meine Niere abstößt. Genaueres erfahren wir aber erst am 26. Oktober“, kann es Gabi Grasböck kaum glauben. Den Garten haben die beiden schon eingewintert, am 20. November wäre die OP in Innsbruck geplant - ob sie stattfindet, steht jetzt in den Sternen …