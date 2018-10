Apple sperrt unabhängige Macbook-Werkstätten aus

Die Reparatur eines elektronischen Geräts ist in aller Regel sehr teuer - vor allem, wenn es sich um ein Apple-Gerät handelt und man das Gerät beim Hersteller in Schuss bringen lässt. Eine andere Wahl haben Apple-Kunden oftmals aber nicht. Laut US-Medienberichten sperrt Apple unabhängige Werkstätten nämlich per Software aus seinen Geräten aus.