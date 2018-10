Lautsprecher Teufel eröffnet Shop in Österreich

Audio-Füchsen längst ein Begriff, hat der deutsche Audiospezialist Teufel bisher stark auf den Direktvertrieb per Online-Shop gesetzt. Jetzt zeigt man erstmals physisch Präsenz in Österreich: Am Donnerstag hat das Berliner Unternehmen seinen ersten Shop hierzulande eröffnet - in bester Lage in der Wiener Kärntner Straße.