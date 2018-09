Einbrecher stahlen Bankomaten aus Supermarkt!

Bisher unbekannte Täter rissen am 29. September 2018 gegen 1.55 Uhr früh einen in einem Einkaufsmarkt in Frankenburg am Hausruck befindlichen Bankomat aus der Verankerung, schleiften diesen aus dem Markt, verluden ihn in ein unbekanntes Fahrzeug und transportierten ihn ab. Anschließend fuhren sie zu einem Stadel im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck. Dort brachen sie den Geldausgabeautomaten auf.