Polizei vereitelt Terror-Blutbad bei Großevent

400 Beamte im Einsatz

Die Verdächtigen hatten einen Wohnsitz in den Niederlanden. Sie waren am späten Nachmittag in Arnheim im Osten des Landes nahe der deutschen Grenze bzw. in Weert im Südosten festgenommen worden. Bei der Aktion waren 400 schwer bewaffnete Beamte beteiligt und Hubschrauber eingesetzt worden.