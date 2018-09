Passanten hatten Donnerstagfrüh die Verunstaltung entdeckt und die Polizei alarmiert. Das Denkmal der „Stätte der Kärntner Einheit“ befindet sich an der Nordseite des Landhaushofes in Klagenfurt. Laut Polizei haben unbekannte Täter die Gedenkstätte mit mehreren, braunen Farbbeuteln beworfen. „Es schaut fast so aus wie flüssiger Teer“, berichtet eine Passantin erschüttert. Die Polizei ermittelt.