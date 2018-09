Gefeuerte Bamf-Chefin nun auch bei Seehofer

Während der wegen des ungeschickten Umgangs mit fremdenfeindlichen Vorkommnissen in der ostdeutschen Stadt Chemnitz unter Druck geratene Maaßen nach langem Hin und Her als Sonderberater für europäische und internationale Fragen weiterhin seine Bezüge in Höhe von rund 11.577 Euro behält, fällt Cordt laut bild.de von der Besoldungsstufe B9 um drei Stufen auf B6. Dies bedeute einen Gehaltsverlust von 1700 Euro.