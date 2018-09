Machtwort von Merkel: Maaßen muss gehen!

Die mitregierenden Sozialdemokraten hatten in der Vorwoche eine Ablösung Maaßens verlangt, dem eine Relativierung der rechtsextremistischen Vorfälle in Chemnitz vorgeworfen wird. Am Donnerstag fand deswegen ein Krisengipfel der Koalitionsspitzen statt, eine Entscheidung wurde vorerst vertagt. Wie die „Welt“ jedoch am Montag unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, sieht das auch die Kanzlerin so. Demnach sei die Zukunft des umstrittenen Geheimdienstchefs bereits entschieden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.