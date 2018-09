Bananenschale, Kabelsalat und Eierspeise im Kopf

Zugegeben, Verletzungen durch Bananenschalen sind eher selten, gehören aber eindeutig in die Kategorie „dumm gelaufen“. Genauso wie Stürze von Leitern beim Vorhangaufhängen, Verheddern in Computerkabeln oder eine Beule durch den Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne, weil man auf dem Handy herumgetippt hat. Den meisten Unfällen liegt Unachtsamkeit zugrunde und auf den ersten Blick ein lächerlicher Auslöser. Diesem Umstand nimmt sich die neue Kampagne des Kuratoriums für Verkehrssicherheit KFV „G´scheit aufpassen ist nicht deppert" an, in der Werner Gruber auf amüsante Weise die physikalischen Mechanismen der alltäglichen Gefahren aufs Korn nimmt.