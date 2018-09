Neues Zuhause für 50 vernachlässigte Kühe

Glück im Unglück

Jahrelang führten sie und ihr geliebter Mann den Hof in Hatting mit aufopfernder Leidenschaft: 20 Hektar Land, viel Wald, und ganz nebenbei zogen sie auch noch zwei Kinder groß. Doch im Mai kam der Schicksalsschlag, der die Welt der Familie in ihren Grundfesten erschüttern sollte. Der Vater starb unerwartet, Mutter und Kinder standen plötzlich alleine da. Die viele Arbeit am Hof und die finanziellen Probleme wuchsen der Mutter über den Kopf - sogar die Viehzucht musste aufgegeben werden. In der Not wendete sich Elfi Schwaighofer an das Gut Aiderbichl, was sich letztendlich auch für Dieter Ehrengruber als wahrer Glücksgriff entpuppte.