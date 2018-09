Auf Traunschiff läuten bald die Hochzeitsglocken

Spätestens in zwei Jahren werden in Thalheim auch auf der Traun die Hochzeitsglocken läuten. „Wir haben uns schon acht Schiffe angesehen“, ist ÖVP-Ortschef Andreas Stockinger Feuer und Flamme. Vor Anker soll der „schwimmende Trauungssaal“ vor der Volksschule gehen. „Selbstverständlich erhoffe ich mir einiges vom Hochzeitstourismus“, so Stockinger weiter.