So macht Lernen wieder Spaß

Eines vorweg: Jeder Mensch ist so individuell in seiner Persönlichkeit und geht auch beim Lernen unterschiedlich an die Sache heran. Deshalb macht natürlich nicht eine bestimmte Maßnahme zum aufmerksamen Schüler. Diese Tipps sollen aber als Anregung dienen. Meist bestehen keine echten Konzentrationsstörungen. Das merkt man daran, dass die Kids in nicht schulische Beschäftigungen sehr wohl „versinken“.