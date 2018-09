Thailand und Laos: Wo Tradition auf Moderne trifft

Bangkok

Von Ruhe ist in Bangkok nicht ganz so viel zu spüren. Im Grunde erinnert Thailands Hauptstadt an ein asiatisches New York. Büro-Türme aus Stahlbeton und Glas ragen neben goldenen Tempeln in den Himmel. Von letzteren gibt es in der Metropole etwa 400 an der Zahl. „Alle fünf Jahre verändert Bangkok sein Gesicht, so viel wird gebaut“, erzählt Guide Diamond bei einer Stadt-Tour. Ein Wald aus Leuchtreklametafeln säumt die Straßen, Kabelknäuel sitzen auf Strommasten, auf den Häuserfassaden wuchern Schilder. Tuk-tuk-Fahrer hetzen ihre Autorikschas wie Gokarts durch die Straßen.