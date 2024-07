Céline Dion singt bei Olympia-Gala am Eiffelturm!

Die Franko-Kanadierin leidet bekanntlich seit vielen Jahren am Stiff-Person-Syndrom – einer Nervenkrankheit, bei der sich die Muskeln des Patienten immer wieder versteifen und verkrampfen, verbunden mit großen Schmerzen. Doch zumindest für die glanzvolle Eröffnung der Spiele in dem von ihr so sehr geliebten Paris nahm die inzwischen 56 Jahre alte Dion auch diese in Kauf …