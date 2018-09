Illegale Downloads haben oft Malware im Schlepptau

Die Spezialisten stießen bei den Websites, die im Verdacht standen, geschützte Inhalte illegal zu verbreiten, auf mehr als 4000 Dateien mit Schadsoftware oder potenziell unerwünschten Programmen. Diese 4000 schädlichen Dateien stammten von rund 100 einzeln entwickelten Malwarekomponenten, die häufig als nützliche Benutzersoftware angeboten werden, etwa in Form gefälschter Programme zur Installation von Spielen oder als kostenlose Programme für das Abrufen und Streamen von raubkopierten Inhalten, so die EU-Agentur in einer Mitteilung.