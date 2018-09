Russische Raumkapsel voll tauglich für Rückflug

Kleines Loch verursachte Druckabfall auf ISS

Am 30. August wurde in der „Sojus MS-09“ ein winziges Bohrloch entdeckt, das in der ISS einen leichten Druckabfall verursachte. Das Leck wurde versiegelt. Russische Experten suchen weiter nach der Ursache des Lochs. Neue Angaben dazu machte Roskosmos aber nicht. Wenn sechs Raumfahrer auf dem Außenposten der Menschheit im All arbeiten, sind immer zwei russische „Sojus“-Kapseln angedockt.