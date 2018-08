Alarm im Weltall: Leck in ISS mit Finger gestopft

Das ungefähr zwei Millimeter kleine Loch entstand vermutlich durch eine Kollision mit einem winzigen Meteoriten. Obwohl die Öffnung so klein war, fiel der Druck in der ISS ab. Wie es auf der Twitterseite der Raumstation heißt, wurde die undichte Stelle am Mittwoch von Kontrolleuren auf der Erde, die in Houston und Moskau sitzen, entdeckt, während die ISS-Crew schlief.