5G: Erste Ausschreibung für Frequenzauktion

Die Telekombehörde RTR hat am Mittwoch die Ausschreibungsunterlagen für die Versteigerung der neuen 5G-Frequenzen veröffentlicht. Die Antragsfrist endet demnach am 26. November, über die Zulassung der Bieter will die RTR im Dezember entscheiden. Ursprünglich war die Auktion für den heurigen Herbst geplant.