Schwerverletzter nach Unfall mit Elektro-Porsche

Zwei Feuerwehren wurden am Dienstag um 14.14 Uhr mit dem Stichwort „Personenrettung Verkehrsunfall Pkw“ nach Gschand gerufen. Für die Einsatzkräfte war der Weg zur Unfallstelle kein Unbekannter, immer wieder soll es auf der B120 in der sogenannten Brunner-Kurve krachen. So eben auch am Dienstagnachmittag.